アメリカ代表の10番クリスティアン・プリシッチはオーストラリア戦の出場が危ぶまれているようだ。『The Athletic』が報じている。開催国の一つであるアメリカは初戦のパラグアイ戦で4-1の快勝を飾るなど、最高の形でW杯をスタートさせた。次戦は日本時間20日のオーストラリア代表戦となるなか、前日の記者会見に出席したマウリシオ・ポチェッティーノ監督はパラグアイ戦前半で交代したプリシッチの状況について、「（金曜日の試合