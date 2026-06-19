俳優で作家としても活動する酒井若菜（45）が、7月1日に発売する芸能デビュー30周年を記念した写真集のタイトルが『ぴこぴこ。』に決定。表紙カットも公開された。【写真】タイトワンピで…風情溢れる街並みに身を委ねる酒井若菜表紙に選ばれたのは、台湾の静かな山あいの道で撮影された1枚。飾らない表情と穏やかな空気感が印象的なカットで、長年にわたり俳優としてキャリアを重ね、作家としても表現の幅を広げてきた酒井の