名古屋発祥の老舗ラーメンチェーン店「スガキヤ」が、朝ラーを始めたのをご存知でしょうか? 名古屋駅エスカ店限定なのですが、なんと、ラーメンとミニ五目ごはんがワンコインで食べられるんです!☀️🍜スガキヤの #朝ラー 始めます☀️🍜明日5/21(木)より #名古屋駅エスカ店 限定でモーニング営業がスタート❣️. ⏰朝7:30〜10:00限定朝ラーメンセットラーメンにミニ五目