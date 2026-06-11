「地方の田舎のイオンモールでよく見かけるこういう恰好の人本当に嫌い」というSNS投稿が話題となっている。具体的な服装を指して、見ず知らずの人を「嫌い」と断じる内容に、共感よりもむしろ反発の声が広がった。 【画像】派手な色のパーカーを着たパーカーおじさん なぜ、たった一つの服装評がここまで注目を集めるのか。背景には、ただのファッション論ではなく、実は生活圏や年齢、