セレクトショップ大手「アーバンリサーチ」は、FIFAワールドカップ（W杯）開催に合わせて日本代表のレプリカユニホームなどの関連グッズを販売。19日にアウェーモデルの再販を開始した。販売開始直後からアクセスが殺到し、通販サイトはサーバーダウン。購入希望者から「サイトにつながらない」「決済画面でエラーが出る」といった声が相次いだ。これまでファッションとスポーツを掛け合わせた企画を積極展開してきた同ショッ