ドナルド・トランプ大統領は、AppleがIntelと協力し、アメリカでチップを設計、製造することで合意したと主張しました。AppleとIntelはトランプ大統領の発言について公式にコメントしていませんが、Intel株は大きく上昇しました。Trump says Apple to partner with Intel on US chip design, production | Reutershttps://www.reuters.com/business/trump-says-apple-work-with-intel-manufacture-chips-us-2026-06-18/Trump says