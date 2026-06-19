AIブームのあおりを受けて半導体需要が世界的に急増する中で、世界最大の半導体ファウンドリであるTSMCの生産能力が限界に達しつつあります。そこでGoogleやNVIDIA、テスラといった大手企業が韓国のSamsungを代替パートナーとして検討していると報じられました。Samsung's foundry is booming as TSMC struggles with demand - bags Nvidia, Tesla, and Qualcomm as new clients | TechSpothttps://www.techspot.com/news/112800-s