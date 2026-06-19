チームを救う大仕事を果たした。北中米Ｗ杯で共催国のメキシコは、現地６月18日にグループＡ第２節で韓国と対戦。50分にルイス・ロモが挙げた１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利。これで連勝を飾り、勝点６でグループ首位通過を決めた。勝利の立役者は決勝弾のロモと共に、GKのラウール・ランヘルもスポットライトを浴びた１人で間違いない。「このゴールキーパーは、彼を先発メンバーに据え続けた判断が正しかったことを