フリーアナウンサーの羽鳥慎一が、20日放送のアニメ『あかね噺』最終回（テレビ朝日系 毎週土曜午後11時30分）に町内会長役としてゲスト声優出演することが発表された。【画像】羽鳥慎一が演じた町内会長公開された『あかね噺』場面カット緊張感の中行われたアフレコ現場には、主人公・桜咲朱音役の永瀬アンナも駆け付け、声優としてのアドバイスも交えながら行われた。今回の出演の羽鳥は「アフレコは何回か経験があるので