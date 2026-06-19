神奈川県川崎市のコンビニエンスストアの元店長が万引きをした女子大学生を恐喝し、10万円を支払わせたとして逮捕されました。警察によりますと、ことし4月、川崎市多摩区のコンビニで当時店長だった望月彰容疑者は化粧品を万引きした女子大学生に「いいの？前科ついちゃうよ」などと恐喝し、示談金の名目で10万円を支払わせた疑いがもたれています。調べに対し、望月容疑者は「記憶がない」と容疑を否認しているということです。