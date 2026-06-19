１９日午前１１時ごろ、東京都北区滝野川１丁目にある区立滝野川第三小から火が出ていると１１９番があった。消防や警察によると、同校に通う約３４０人全員の避難が確認されたが、４人が現場から逃げ遅れ、煙を吸うなどして計９人がけがを負った。火元は４階にある音楽室とみられ、３階の教室まで広範囲に燃え移っていた。同校に通う児童は「音楽室にはストーブがあって、それ以外には（出火の原因になる物は）ない。火災報知