◇W杯北中米大会1次リーグA組メキシコ 1―0 韓国（2026年6月18日メキシコ・グアダラハラ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグA組の第2戦が18日（日本時間19日）に行われ、開催国メキシコが韓国を1―0で破って2連勝。1試合を残してA組首位が決まり、決勝トーナメント進出一番乗りを果たした。メキシコは南アフリカを2―0で下した開幕戦から先発3人を変更。開幕戦で退場処分を受けたDFモンテスに代わりDFアルバレスをセン