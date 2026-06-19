総務省は5月29日、2025年国勢調査の速報値を発表。外国人を含む日本の総人口は'25年10月1日現在、約1億2305万人で、'20年の前回調査に比べて約309万6000人減った。減少数、減少率とも過去最大だったことについて、「第2次世界大戦後の1947年から'49年の第1次ベビーブーム期に生まれた団塊世代が現在77歳〜79歳。団塊世代の特に男性を中心に多く亡くなっていることが人口減のいちばん大きな要因になっています」と話すのはニ