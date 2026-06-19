広大な宇宙のどこかには地球外生命体が存在していると考える人は多い一方で、「これまで地球に宇宙人が現れていない」ことを高度な知的文明を持つ生命体が地球外に存在していない理由として主張する人もいます。その説に対し、ニューサウスウェールズ大学シドニー校で科学コミュニケーションおよび宇宙生物学を研究するキャロル・オリバー教授は、「宇宙人が存在するとしても、宇宙人が地球を訪れない理由が3つある」と解説してい