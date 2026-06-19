ゲーミングハードウェアブランドGuliKitは6月17日、Nintendo Switch 2とNintendo Switchに対応したポータブルドック「GuliKit Switch 2ドック」をAmazon.co.jpで発売した。価格は4599円。●低遅延モードやHDRでさらにプレーを楽しめるように新製品はシンプルなデザインながら、映像出力や充電機能、放熱性能、設置安定性、ケース装着対応、携帯性を備えた、持ち運びも可能なポータブルドック。純正ドックの代替としてだけでな