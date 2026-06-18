2025年9月にAppleが発売した超薄型iPhoneである「iPhone Air」は、巧みな部品配置により薄型設計を実現していますが、需要がほぼゼロであるため生産量を大幅に削減することが報じられました。そんなiPhone Airの第2世代モデルに関する情報を、Bloombergが報じています。Apple Plans Second-Generation iPhone Air Launch for Spring 2027 - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-17/apple-prepares-second-ge