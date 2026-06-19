北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国がエスタディオ・グアダラハラで行われた。韓国は後半5分、まさかのミスから痛恨の失点。GKキム・スンギュには日本ファンから同情の声が相次いだ。グループ初戦で白星スタートを切った両チーム。会場は地元メキシコの緑カラーが目立つ中、キックオフとなった。メキシコがボールを保持し、パスを回すと客席か