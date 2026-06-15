東急電鉄@のるるんと一緒」の公式Xが更新されました。【映像】東急線でモバイルバッテリー発火「【お知らせ】東急線において、モバイルバッテリーによる充電中の発火が発生いたしました。車内での充電はお控えくださいますようお願いいたします。また、落下などによる衝撃に十分注意していただき、発火や発煙を見かけた際は、落ち着いて安全確保のうえ、すみやかに係員へお知らせください」（『ABEMA NEWS』より）