歌手のあの（年齢非公表）が18日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。自宅のトイレを他人に使ってほしくないと明かした。「THERAMPAGE」のボーカル・吉野北人が自宅を訪れた仲の良い友達に「手を洗って」とお願いすると明かすと、あのは「ちょっと分かります」と共感。「僕ももし人が来てもトイレとかしないでほしいって思う」と明かした。番組MCを務める歌手で女優の鈴木愛理は「分か