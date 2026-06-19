テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の最終話が18日、放送され、原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明が5秒だけ出演した。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】出演時間わずか5秒！一瞬映った川島明原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンス