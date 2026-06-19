アジアカップ２連覇中のカタール代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループB第２戦で開催国カナダと対戦した。初戦のスイス戦を１−１で引き分けたカタール。カナダ戦では序盤から劣勢を強いられる。16分に先制を許すと29分にも追加点を献上する。さらに33分にはホーマム・アフメドがレッドカードを受けて退場。数的不利になると、45＋３分にはカナダに３失点目。前半だけで３点のビハインドを負う。反撃に出たい