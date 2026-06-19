タレントのSHELLY（42）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。元アスリートの飲みっぷりを“暴露”した。同番組では、元サッカー女子日本代表のエースで、2011年のW杯優勝メンバーの澤穂希さんと共演。15年前の番組共演をきっかけに仲良くなり、プライベートでは「サワちゃん」と呼んでいることを明かしたSHELLY。澤さんは2011年に国民栄誉賞も受賞しているだけに、「お前が」と自虐的に