北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国がエスタディオ・グアダラハラで行われ、メキシコが1-0で勝利した。韓国は後半5分、まさかのミスから痛恨の失点。終盤には途中出場のFWチョ・ギュソンが決定的なヘッドを放つも相手GKの好守で無得点に。NHK中継で解説を務めた元日本代表の闘莉王氏は決定機を逃したことに苦言を呈した。グループ初戦で白星ス