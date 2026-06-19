星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は9月15日から、「うつろい絶景ディナー」(1名30,000円)を開催する。特別な夜を彩る「うつろい絶景ディナー」日本最南西端の特等席で、茜色のトワイライトから満天の星へ空の色を独占する、1日1組限定のディナーを今年も開催する。会場となるのは、西表島に沈みゆく夕日から満天の星へと移り変わる空を間近に感じる1日1組限定の特等席。2年目となる今年は、料理をより