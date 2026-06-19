北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦で日本代表と対戦するチュニジア代表は１８日、ベースキャンプ地のモンテレイでのトレーニングを完全非公開で実施した。＊＊＊“ルナールのカーテン”が発動した。ルナール新監督は、就任３日目の練習を報道陣シャットアウトの完全非公開で実施した。取材対応も行われなかった。指揮官が「日本？よく知っているよ」と語る森保ジャパンを想定し、より戦術的なトレーニングを実施したとみ