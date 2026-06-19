【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）首脳会議は18日、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対する支援を、全27加盟国で再確認した。親ロシアのオルバン前政権下で賛同してこなかったハンガリーが、政権交代により方針転換した。