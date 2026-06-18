同じ日本でも、東日本と西日本で文化は異なる。京都大学地理学研究会第7代会長の重永瞬さんは「東西の境界はどこか、という問いに対して『フォッサマグナ』と答える人がいるかもしれないが、これは正確ではない」という――。※本稿は、重永瞬『新しい日本地理 地図・統計・移動から読み解く』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／winhorse※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse■「マ