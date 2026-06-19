北中米Ｗ杯１次リーグＡ組第２戦（１８日＝日本時間１９日、メキシコ・グアダラハラ）で開催国のメキシコは韓国に１―で競り勝ち２連勝。勝ち点６とし、グループ首位で決勝トーナメント進出を決めた。敗れた韓国には批判も出ている。韓国は０―０で迎えた後半５分、ゴール前に上がったボールをＧＫ金承奎（キム・スンギュ＝ＦＣ東京）がキャッチしようとした際、ＤＦ李期奕（イ・ギヒョク＝江原）と交錯。ボールがこぼれたとこ