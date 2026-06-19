アーティストのGACKTが主演を務める7月20日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜後9：00）に俳優の生瀬勝久が出演することが発表された。生瀬は『貴族探偵』（2017年4月クール／フジテレビ系）以来、約9年ぶりの月9出演となる。そして、本作でGACKTと初共演を果たす。【写真】「53歳。まあ、こんな感じ」引き締まった肉体美を披露したGACKT同作は、“でっち上げの天才”である