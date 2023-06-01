女芸人No.1を決めるお笑い賞レース「THEW」が今年は開催されないことが18日、分かった。放送関係者は「今後の不定期開催の可能性はゼロではないですが、終了の方向と聞いています」と話している。同大会は2017年スタート。昨年まで9年連続で行われ、日本テレビが毎年12月に決勝を生放送。主要お笑い賞レースとしてお茶の間に定着してきていたが、当初は2桁だった平均世帯視聴率も最近は1桁になっていた。同関係者は「女性