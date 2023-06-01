フランスで１７日に閉幕した先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）では、最終日の昼食会に各国の人工知能（ＡＩ）企業トップらが呼ばれ、ＡＩの安全な利用などを各国首脳と議論した。日本から代表で出席した新興企業「サカナＡＩ」の伊藤錬・共同創業者が１８日、ＡＩを巡る輸出規制や利用のあり方について寄稿した。◇Ｇ７サミットの締めくくりの昼食会には、米オープンＡＩや米アンソロピックの最高経営責任者（ＣＥＯ）らも参