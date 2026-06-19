日本テレビ系「有吉の壁」（水曜・午後７時）の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルが１９日までに更新され、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」長田庄平が共演者驚きの駐車場代を明かした。この回は、一番面白いコンビを決めるサバイバル戦となっており、優勝者には１００万円が贈呈されるという企画。１００万円の現金を前に出演者たちが盛り上がりを見せる中、とにかく明るい安村が「もっと喜べお前ら！『１００万円かぁ』じ