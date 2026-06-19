アメリカ・ニューヨークのセントラルパークで17日、名物の観光馬車が暴走し、外に投げ出された乗客の18歳の男性が死亡する事故がありました。アメリカメディアによりますと、ニューヨーク・マンハッタンのセントラルパークで17日、名物の観光馬車を引く馬が突然、暴走しました。馬車にはインドから観光で来ていた家族4人が乗っていて、母親と18歳の息子が外に投げ出されたということです。息子は頭を打ち病院に搬送されましたが、