「実質賃金」が4カ月連続でプラスにもかかわらず、生活が苦しいのはなぜか。経営コンサルタントの小宮一慶さんは「今後、金利が上昇し、さらに物価が上がることで、エンゲル係数が高まり生活に苦しむ国民はこれから全国で増える」という――。■「実質賃金」4カ月連続プラスだがアメリカ・トランプ大統領は15日、イランの戦闘終結に向けた協議で合意が成立したと明らかにした。しかし、この戦闘などによる価格高騰や石油由来の一部