お笑いコンビ、中川家の剛（55）が19日、パーソナリティーを務めるニッポン放送中川家ザ・ラジオショー」（金曜午後1時）に出演。後輩芸人のギャラを明かした。オープニングで、8月に開催される中川家の単独ライブ「中川家の特大寄席2026」について告知。毎年恒例のライブで、剛は「1万8000円ですけどね。単独ライブのギャラ」とジョークを飛ばすと、相方の礼二は「そんなわけないやろ」と笑いながらツッコミ。剛は「（上演が