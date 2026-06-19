5月14日、米政府倫理局（OGE）の発表で、アメリカのトランプ大統領が、回転寿司チェーン「くら寿司」の米国子会社「くら寿司USA（Kura Sushi USA）」の株を大量に購入していたことが明らかになった。その購入額は約100万ドル〜500万ドル、日本円でおよそ1.6億円〜8億円にもおよぶ。くら寿司は2019年に日系の外食企業で初めてアメリカのナスダック市場に上場している。日本国内の回転寿司チェーンにおいては、売上高1位の「スシロー