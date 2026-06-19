サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」にフォーカスした、モノクロ調のおしゃれなテーマカフェが東京・大阪で開催決定。ブルーやグリーンの爽やかな差し色が涼しげなカフェで、ウェイター姿の「ポチャッコ」がゲストをお出迎えしてくれる「POCHACCO CAFE」が期間限定でオープンします☆ サンリオ「ポチャッコ」テーマカフェ「POCHACCO CAFE」 スケジュール：東京／押上：BOX cafe&space東京ソラマチ店開催