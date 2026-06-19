１６日に３１歳の誕生日を迎えた元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄。自身初となる美容本「戦略的かわいいの作り方―森 香澄のかしこい美容メソッド―」を９月１日に発売することが発表された。森の“あざとかわいい”の裏側にある、徹底した美への試行錯誤と磨き上げられたロジックなど、「計算され尽くされたかわいさ」を誰でも実践できるよう、７７のメソッドで紹介していく。本書は「大学生〜局アナ時代に研究