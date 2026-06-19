今年が開業3年目の福永祐一調教師。すでに5つの重賞を制し、G1にも有力馬を送り込むなどビッグタイトルも手の届くところに来ている。そんな福永師の“本音”とも取れる発言を巡り、競馬ファンや関係者の意見が真っ二つに分かれている。◆福永師が明かした“人気薄騎手のリアルな判断基準”賛否を呼んだ発言が飛び出したのは、今月12日に公開されたYouTube動画内でのことだ。お笑い芸人・ビタミンSお兄ちゃんの『お兄ちゃんネ