愛知県みよし市のスーパーで18日、アルコール飲料を万引きしたうえ、警備員の女性に暴行を加えてケガをさせたとして、ブラジル国籍の男(52)が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは豊田市の無職・ヤマグチ・アレックス・ユウジ容疑者(52)です。ヤマグチ容疑者は18日午後1時ごろ、みよし市根浦町4丁目のベイシア三好店で、アルコール飲料を万引きし、声をかけた警備員の女性(68)の右肩付