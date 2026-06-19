6月19日、関東や東海、近畿を中心に晴れ間が広がり、全国各地で30℃以上が続出している。熱中症対策が呼びかけられる季節、こまめな水分補給は命を守る基本だ。一方で、飲み物の選び方を誤ると、別の健康リスクにつながることがある。近年、注意が促されている「ペットボトル症候群」もその一つだ。 【画像】ふだんの水分補給でも気をつけたい飲料 「ジュースの飲み過ぎで心臓止まった人も…」 「ペットボトル症候群」と