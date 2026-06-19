きょう午前、東京・北区の小学校から火が出ましたが、昼ごろに火はほぼ消し止められました。全員の避難が完了したということです。東京消防庁によりますと、午前11時ごろ、北区にある区立滝野川第三小学校から出火しました。4階の音楽準備室から黒煙が上がり、一時、激しく延焼しましたが、東京消防庁は消防車や救急車など75台を出動させて消火活動にあたり、昼ごろにほぼ消し止められました。当初、逃げ遅れた児童が多数いるとの