北海道・知床沖で2022年4月、業務上の注意義務を怠り、遊覧船KAZUIを沈没させ、乗客乗員26人を死亡させたとして、禁錮5年の実刑判決を言い渡された桂田精一被告について、2026年6月19日、保釈が認められました。関係者によりますと、保釈金は1500万円だということです。桂田精一被告は6月17日、業務上過失致死の罪で禁錮5年の実刑判決を言い渡されました。弁護側は即日控訴していて保釈を請求。一方、検察はこれに対し不服を申し立