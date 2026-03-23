キズが、1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』の発売日を8月5日に延期することを発表した。なお、本作の発売延期は今回が2度目となる。

この情報は、現在開催中の全国ツアー＜鳳凰焔巡＞3月21日・大阪GORILLA HALL公演にて、来夢（Vo, G）本人の口からオーディエンスへ直接伝えられた。

来夢は「一曲、ワンフレーズでも自分の納得出来ないものがこのアルバムに入ってはいけないと思って、もうちょっと待っていて下さい」とコメントし、作品への揺るぎない姿勢を明かしている。

“1st LAST ALBUM”という異例の冠が示す通り、本作に対する徹底した美学と覚悟は並々ならぬもの。再延期という決断もまた、その完成度を極限まで高めるための選択といえるだろう。

なお、当初の発売日であった4月8日には、アルバム収録曲「JP:PARASITE」「鳳凰」の2曲が先行配信されることも決定している。

再び時間をかけることで、さらに研ぎ澄まされていくであろう『極楽より極上の雨』。その最終形がどのような響きをもって提示されるのだろうか。

1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』

2026.8.5 RELEASE

【完全生産限定盤A】

DMGD-046/047 [CD＋DVD] ￥22,000 (tax in)

映像特典：Music Video Collection (新作＆旧作)

仕様：特殊パッケージ仕様

【完全生産限定盤B】

DMGD-048/049 [CD＋DVD] ￥22,000 (tax in)

映像特典：Documentary Footage

仕様：特殊パッケージ仕様

【通常盤】

DMGD-050 [CD] ￥3,850 (tax in)

ボーナストラック：「銃声」(Re-recording Ver.)

発売元：DAMAGE

【GALAXY BROAD SHOP限定特典付】

予約受付中

アーティスト公式通販サイトGALAXY BROAD SHOP

https://www.galaxybroadshop.com/

「JP:PARASITE」「鳳凰」

2026.4.8 DIGITAL RELEASE

※1st LAST ALBUMより先行配信

＜キズ 単独公演 全国TOUR『鳳凰焔巡』 ＞

2026 年4月19日(日) KT Zepp Yokohama

[開場 / 開演] 16:00 / 17:00

【一般販売】

2026年3月28日(土)10:00〜

・イープラス https://eplus.jp/kizu/

・ローソンチケット https://l-tike.com/kizu/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/kizu/

「言霊展」

2026年4月10日(金)〜4月12日(日)

表参道・seeen 1F / B1F （東京都渋谷区神宮前4-13-12）

・チケットスケジュール

【先行抽選受付】

〜2026年3月23日(月)23:59

受付URL：https://e.tickettown.site/tickets/kizu_kotodama_exhibition

詳細：https://ki-zu.com/news/