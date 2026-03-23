飼い主なら分かる5つの『猫ないない』

1.猫は人になつかない

「猫は人になつかない動物」というイメージを持つ人は少なくありません。

猫は確かに単独行動を好む動物です。群れで暮らす犬とは社会構造が違うため、人間の感覚から見るとクールに見えることがあります。ただし信頼関係が築かれると、驚くほど人に寄り添う行動を見せることがあります。

たとえば、飼い主のあとを静かについて歩いたり、寝る時間になるとそっと隣に来たりする姿です。

こうした行動は猫なりの「信頼のサイン」。大げさな愛情表現をしないだけで、実はしっかり人を慕っています。

猫は人に懐かない動物ではありません。むしろ信頼した相手には、とても深い愛着を示す動物といえるでしょう。

2.猫はツンデレで感情が表れない

猫といえば「ツンデレ」という言葉もよく聞きます。これも飼い主からすると少し違うと感じる部分があります。

猫は感情の変化が急に起こるわけではなく、その前に必ずサインを出しています。耳の向き、しっぽの動き、体の姿勢などで気持ちを表現しているのです。

撫でていたら突然噛まれた、という経験もよく聞きます。多くの場合、猫はすでに「そろそろやめてほしい」と体で合図を出しています。それを人が見落としているだけというケースが多いのです。

猫は気分屋というより、「ボディランゲージで会話する動物」と考えると理解しやすくなります。

3.猫は放っておいても平気ではない

猫は手がかからないペットと言われることがあります。これも猫と暮らす人からすると「猫ないない」の代表格です。

猫は自立心が強いため、自分のペースを大切にします。とはいえ、飼い主との関わりが不要というわけではありません。

遊びの時間が足りないと運動不足になり、ストレスもたまりやすくなります。とくに室内飼いの猫は狩りの代わりになる十分な遊びが必要です。

猫は放っておかれてしまえば毎日刺激もなく、心身にも悪い影響が出てしまいます。健康で穏やかな暮らしを保つには、愛猫との適度な関わりが欠かせないのです。

4.猫は呼んでも来ない

猫は自分にメリットがあるかをよく考えて行動する動物です。呼ばれても気分が乗らないと動かないことはあるでしょう。

それでも、名前を呼ぶと耳だけ動かす、しっぽを揺らす、ゆっくり近づいてくる。そんな行動はよく見られます。

つまり「無視している」のではなく、「理解した上で選んでいる」だけなのです。猫は人の声をきちんと認識しています。

猫の性格やタイミングなどにもよりますが、名前を呼んだり「おいでー」と手をパチパチさせるとすぐに来てくれる猫もたくさんいるのです。

5.猫は犬より飼い主への愛情が少ない

犬は愛情表現がわかりやすい動物です。一方、猫は表現が控えめ。その違いが「愛情が薄い」という誤解につながっています。

猫の愛情はとても繊細です。たとえば、近くにいると「頭突きをする」「体をすりつける」「ゆっくり瞬きをする」などの行動は信頼の証とされています。

なかでも「ゆっくり瞬き」は猫同士の友好的なコミュニケーションです。飼い主に対して行う猫は多く、これは深い安心感を示す行動と考えられています。

猫の愛情は静かな形で表れます。気づいたとき、その奥深さに驚く人も多いのではないでしょうか。

猫はなぜ誤解されやすいのか

猫が誤解されやすい大きな理由は、人が「犬のような反応」を無意識に期待してしまうことにあります。

犬は群れで生活する動物のため、飼い主の指示に素早く反応したり、喜びを全身で表現したりします。そのため、人はそれを「愛情」や「信頼」の分かりやすい形として認識しやすいです。

一方、猫は自分のペースを守りながら行動する習性があります。大げさなリアクションをすることは少なく、気持ちは見落としてしまうような繊細なサインで伝えます。

猫の行動は一見クールに見えるものの、よく観察すると信頼や安心の気持ちがきちんと込められているのです。

猫の習性を知り、小さな動きを観察してみることが、理解への一番の近道といえるでしょう。

まとめ

猫には「気まぐれで人になつかない」「呼んでも来ない」など、昔からよく言われるイメージがあります。

ところが実際に一緒に暮らしてみると、「それはちょっと違うかも」と感じる場面がたくさんあるのではないでしょうか。

猫は犬のように分かりやすく感情を表すタイプではありませんが、静かな仕草や行動の中でしっかり気持ちを伝えています。

思い込みのイメージにとらわれず、日々の何気ない瞬間から愛猫の気持ちを読み取ってあげたいですね。