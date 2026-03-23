乃木坂46・川崎桜、ランジェリーカット初挑戦！ 1st写真集『エチュード』先行カット解禁
乃木坂46・5期生の川崎桜の1stソロ写真集『エチュード』（新潮社）より、初挑戦のランジェリーカットが解禁された。
【写真】乃木坂46・川崎桜、自身初のランジェリーカット
多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。
そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。ニースとパリの2都市で撮影を敢行され、彼女の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる彼女の“今”を鮮やかに切り取っている。
本作で、自身初となるランジェリー撮影に臨んだ川崎。今回、フランスでのロケ中に撮影された、柔らかな光の中で自然体な表情を浮かべる一枚が公開された。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より4月14日発売。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】乃木坂46・川崎桜、自身初のランジェリーカット
多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。
そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。ニースとパリの2都市で撮影を敢行され、彼女の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる彼女の“今”を鮮やかに切り取っている。
本作で、自身初となるランジェリー撮影に臨んだ川崎。今回、フランスでのロケ中に撮影された、柔らかな光の中で自然体な表情を浮かべる一枚が公開された。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より4月14日発売。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記