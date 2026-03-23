元NMB48で歌手の白間美瑠（28）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ボーダー・チューブトップのサウナショットを公開した。

「サウナロケ第43回目 今回は、兵庫県神戸市にある『菊水 さうな』行って来ました！」と報告し、白のサウナ帽、赤＆白のボーダー柄のチューブトップ＆パンツ姿でのサウナショットをアップ。

「景色も空気も最高で、緑に囲まれてすごくリセット出来ました！サウナもあつあつ！あとあと、サ飯のガパオライスが美味すぎました お店の方もとってもあたたかくて、面白くて、素敵なサウナ時間を過ごせました」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い！」「でかい樽桶気持ち良いよね〜」「いい眺めですね！」「たまらねぇだろうなぁー」「緑に囲まれて気持ちよさそ」などの声が寄せられている。

白間は、2010年10月発足のNMB48の1期生で、21年8月にグループを卒業。グループ在籍中の19年には第1回AKB48グループ歌唱力No・1決定戦の決勝大会に出場しており、卒業後の22年にユニバーサルミュージックからソロデビューしている。