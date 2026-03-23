「タイパ」「節電」「スペパ」を実現できる最新家電12選【新生活ベストバイ】

【新生活ベストバイ】

春は新生活が始まる季節。引っ越しして新しい部屋に移ったり、ライフステージが変わって新しい日常が始まったりと、ワクワクでいっぱいの時期だ。とはいえ、物価は上がる一方で、「本当に必要なモノ」を見極めることが大事となってくる。そこで、新生活を始めるにあたっての「お悩み」を、識者に質問し、おすすめの家電やガジェットを回答してもらった。どれも、無駄なくQOLを劇的に高めるアイテムばかり。後悔しない新生活のスタートダッシュを今すぐきめよう！

＊ ＊ ＊

【タイパ家電】

Q. 共働きで家事の時間がないんです。自動化したいんですが…。

＜CASE.01＞

A. 帰宅後の掃除が負担に感じる人には、外出中に自動で掃除をしてくれる「ロボット掃除機」がオススメです！

「ロボット掃除機」の最新モデルはホコリなどの吸引はもちろん、面倒な水拭きまで自動で行ってくれるので、重宝するアイテムです。留守中にセットしておけば、帰宅前には床がピカピカに。また、床にモノがあっても避けてくれるので、安心してまかせられます。

1. 液体汚れや床のベタつきもしっかり落としてくれる

エコバックス

「DEEBOT X11 OmniCyclone」（22万9900円）

賢く隅々まで掃除してくれます。水拭きも得意なロボット掃除機なので、拭き掃除の手間も省くことができます（石井さん）

液体汚れをAIが検知するとサイドブラシを停止、モップを持ち上げて掃除するので、汚れを広げず、ピカピカに。紙パックレスのサイクロン式ステーションも経済的でお手入れ楽々。

▲2.4cmの段差も自動で乗り越え。生活を邪魔せず、隅々まで徹底してお掃除くれる

2. 段差も乗り越えられるからちゃんと戻れる

Dreame

「Dreame L40s Pro Ultra」（9万9800円）

家で使用したところ、これまでロボット掃除機が越えられなかった段差を軽々乗り越えました！ 段差がある家にぴったり（石井さん）

最大約4cmの段差をスムーズに乗り越えられるので、部屋に段差があってもまかせられる。障害物の回避も得意なのでぶつかることがなく、音も静かで、留守中も騒音も心配無用。

3. 狭い場所もスイスイ入ってキレイに掃除

アイロボット

「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット+AutoEmpty 充電ステーション」（4万9800円）

コンパクトですが、ルンバらしいパワフルな吸引力はそのまま。使い捨て床拭きシートを装着すれば水拭きもできます（石井さん）

ロボット掃除機本体は従来モデルの約半分のサイズを実現。省スペースで置き場所を選ばず、自動ゴミ収集機能付きモデルは設置面積も約33％削減。

▲パワーリフト吸引による強力な清掃力と、高精度なナビゲーションで、家具の下や隙間などにもしっかり対応

家電プロレビュアー

石井和美さん

さまざまな媒体に白物家電を中心とした製品レビューを寄稿するプロレビュアー。日々、家電のテストを行っている。

＜CASE.02＞

A. まとめて高温洗浄と乾燥までまかせられる「食器洗い乾燥機」も便利です

高温洗浄＆乾燥ができる「食器洗い乾燥機」を使えば、手では洗いにくい高温で洗えるため、油汚れもしっかり落ち、茶渋などもつきにくく、頑固な汚れもスッキリ落とせます。洗うだけでなく、拭く手間も省くことができるので、時間を節約できます。

4. たっぷり入って省スペースで置ける食器洗い乾燥機

サンコー

「ラクア ファミリースリム」（3万6800円）

ファミリー向けの容量ですが、料理好きならひとり暮らしの方にもオススメ。食器はもちろん、調理器具や小鍋まで洗えると便利ですよ（石井さん）

タンク式で工事不要、すぐ使えるスリム食洗機。約21点の食器をまとめて洗え、上下ダブルノズルでしっかり洗浄。高温＋送風乾燥に対応し、省スペースでも設置しやすいファミリー向けモデル。

▲2段式でバツグンの収納力。食器とカトラリーを分けられるのも便利。下部トレイにはローラー付き

▲カトラリートレイは特殊な形状になっているので、小鉢も入れられる

＜CASE.03＞

A. 料理作り＆献立を考えるのも面倒という方には、自動で調理してくれる「調理家電」です！

自動で調理してくれる「調理家電」があれば、調理時間は大幅に短縮できます。材料を入れてボタンを押すだけで加熱から味付けまで進み、ほったらかしで失敗なし。ただし、お手入れが面倒なものは使わなくなるので、簡単なものを選びましょう。

5. 加熱もかき混ぜもおまかせで火加減で失敗しない

ティファール

「ラクラ・クッカー プロ 自動調理鍋 ホワイト」（3万8000円）

火加減を間違うと料理は味が落ちますが、コレにまかせれば美味しくできます。しかも、焦げつきにくく、お手入れも簡単です（石井さん）

1台で圧力・煮込み・蒸し・炒めなど多彩な調理に対応する自動調理鍋。材料を入れてボタン操作で火加減を自動管理でき、独自のパドルでかき混ぜも行ってくれるので、つきっきりから開放される。

▲食材の衛生面に配慮しながら、最大12時間の予約調理の設定が可能。予約しておけば、出来たてのアツアツが食べられる

6. 材料を入れるだけで栄養満点のスープができる

レコルト

「自動調理ポット ラージ」（1万7930円）

忙しい日や胃腸が弱っていても、栄養たっぷりのスープがあれば心強いもの。栄養をしっかり摂れるので忙しい方は要チェック！（石井さん）

材料を入れるだけで、加熱や撹拌を自動で進め、スープやおかゆなどを手軽に調理できる。裏ごしなどが面倒なポタージュも、この一台におまかせでなめらかに仕上がる。

▲本体の正面には、誰でも簡単に操作できるタッチ式の操作ボタン付き

▲温かいスープやおかゆから、冷たいジュースやスムージーまで調理できる

【節約ギア】

Q. 電気代が高すぎる！ 買い替えたほうが経済的な家電は？

＜CASE.01＞

A. まずは、よく使う「エアコン」「冷蔵庫」「乾燥機」の3つから。また、古い家電は最新モデルへ買い替えましょう

古い家電は消費電力が高い傾向にあり、最新モデルへ買い替えることで節電効果が期待できます。加えて、性能も向上しているため、エネルギーをムダなく使えて、より快適な環境に保つことができます。

7. 快適性とコスパの両立を実現したエアコン

ダイキン

「FシリーズAN285AFS-W （10畳用）」（実勢価格：17万5148円）

コンプレッサーは、なめらかな動きでエネルギーをムダにしません。除湿も得意なモデルで、快適に過ごせます（石井さん）

シンプル構成で価格を抑えつつ、インバーター制御で効率よく運転。冷暖房と節電を両立しやすく、本体価格を含めたコスト重視で選ぶなら、オススメのモデル。

▲たくさんモードがあるが、「快適自動」がオススメ。エアコンが自動で最適なモード（冷房・暖房・除湿）と風量・風向を制御する

8. AIで各部屋ごとにムダがない最適な運転を実施

三菱電機

「MR-MD45N」（29万7000円）

三菱の冷蔵庫は独立構造を採用しており、各室の温度をきめ細かく制御できる点が特長。そのためムダな冷却を抑えられます（石井さん）

野菜室を中央に配置した、使いやすいモデル。AIが家庭ごとの使用状況を自動で学習し、庫内の温度変化を予測。各室ごとに最適な運転を行うことで、ムダな消費電力を抑えつつ、鮮度も維持する。

▲幅60cmのスリムな設計。収納量はたっぷりで、整理しやすく、見渡しやすいのでフードロスも防げる

9. 電気代がかかる「乾燥」も時短で省エネの一台

東芝ライフスタイル

「ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XP5」（実勢価格：31万円前後）※編集部調べ

東芝といえば、目に見えない微細な泡を使った「ウルトラファインバブル洗浄」が特徴。さらに、ふんわリッチ速乾で乾燥もふんわりスピーディーに仕上がる（石井さん）

ヒートポンプ除湿乾燥機能「ふんわリッチ速乾」が特徴。乾燥時には新改良のヒートポンプユニットと制御の改善によって、さらに乾燥の時短と節電が可能になっている。

【スぺパ家電】

Q. 今度引っ越しをするマンションは6畳ほどコンパクトな家電に買い替えたいです！

＜CASE.01＞

A. 日常的によく使う家電は、サイズだけでなく、性能や耐久性も重視して選ぶことをオススメします！

省スペース設計のオーブンレンジや洗濯機、炊飯器に買い替えることで、狭いキッチンでも空間にゆとりが生まれることも。また、使い勝手も向上しているため、日々の家事効率もアップ。長く使うために機能も細かくチェックしてほしいです。

10. トースターもレンジもこれ一台でOK

アラジン

「グラファイトオーブンレンジ」（6万7100円）

買ってきた天ぷらやフライも、中はアツアツ、外はさっくりとした出来たてのような美味しさになります！（石井さん）

同製品があればトースターとレンジの2台持ちは不要。トーストも外はカリッと中はもちもちに焼き上げられる。お総菜のリベイクも得意で、もちろんレンジ加熱にも対応している。

▲0.2秒で発熱する「グラファイトヒータ」とマイクロ波を組み合わせ、時短でジューシーなハンバーグも！

▲脱臭機能でニオイも少なめ。フラットな庫内になっているので、汚れが拭き取りやすく、お手入れも簡単

11. スリム設計で液体洗剤の「自動投入」機能も搭載

パナソニック

「NA-FA8K5」（実勢価格：13万3000円前後）※編集部調べ

これから洗濯機を購入するなら、「自動投入」機能搭載モデルがオススメ。投入の手間を省けるだけでなく、適量の洗剤を正確に使用できるため、洗い上がりもキレイです（石井さん）

液体洗剤の自動投入機能付きで、幅約60cmのスリム設計。防水パンにも設置しやすく、AIエコナビで手間を減らしながら省スペース設置に対応している。8kg容量でまとめ洗いもできる。

12. 省スペースで早炊きも美味しい炊飯器

三菱電機

「備長炭 炭炊釜 NJ-SE06H」（3万7130円）

スクエアデザインで省スペース。早炊きでもおいしく、時短とスペパを両立できます。古米も浸け置きなしで炊き上げられます！（石井さん）

3.5合炊きの小容量IHジャー炊飯器。備長炭コート炭炊釜と超音波吸水機能を搭載し、早炊きでもふっくら甘みのあるごはんを実現している。内釜は洗米にも強いコーティングになっているので日々のお手入れも簡単。

>> 特集【新生活ベストバイ】

※2026年3月6日発売「GoodsPress」4月号P36-39ページの記事をもとに構成しています

＜文／石井和美＞

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