「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」4月30日配信決定。KONAMIの懐かしいキャラクターたちがドット絵パズルに！
ジュピターは、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用パズル「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」を4月30日にリリースする。ダウンロード専用で価格は1,800円。
ドット絵パズル「ピクロスS」シリーズに、「悪魔城ドラキュラ（Castlevania）」シリーズや「魂斗羅」シリーズ、「グラディウス」シリーズをはじめとした、スポーツや恋愛シミュレーションなど、KONAMIの多彩なジャンルのゲームキャラクターが登場。「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」には、80ものタイトルが収録されている。
タイトル画面
収録タイトルリスト【ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition 紹介動画】
「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」の特長
搭載ゲームモード
「ピクロスS」シリーズでおなじみの4つのピクロスモード「ピクロス」、「メガピクロス」、「カラーピクロス」、「クリップピクロス」と、大きなパズルで名シーンを再現した「エクストラ」を搭載。
ピクロスモード
カラーピクロスモード
クリップピクロスモード
「タイムアタック」
「タイムアタック」は、操作に反応してキャラクターがアクション。制限時間内にピクロスのクリアを目指すことができる。
タイムアタック」グラディウスIII」ステージ
タイムアタック「悪魔城ドラキュラ」(FC)ステージ
追加要素「サウンドプレイヤー」を搭載
KONAMIの名曲の数々を好きな環境で楽しめる。
メインメニュー画面
「サウンドプレイヤー」画面
Nintendo Switch 2で遊ぶ場合
Nintendo Switch 2ではJoy-Con 2のマウス機能を使ってプレイすることもできる。
オプション画面でマウス操作に変更
パズル画面 マウスカーソル操作
ピクロスの遊び方
「ピクロス」は、数字をヒントにイラストを完成させる「ピクチャークロスワードパズルゲーム」。シンプルで分かりやすいルールで、誰でも手軽に楽しめる。
(C)2026 Jupiter
(C)Konami Digital Entertainment
※ピクロスは任天堂の登録商標です。