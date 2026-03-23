【ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition】 4月30日 配信予定 価格：1,800円 レーティング：IARC 3+

ジュピターは、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用パズル「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」を4月30日にリリースする。ダウンロード専用で価格は1,800円。

ドット絵パズル「ピクロスS」シリーズに、「悪魔城ドラキュラ（Castlevania）」シリーズや「魂斗羅」シリーズ、「グラディウス」シリーズをはじめとした、スポーツや恋愛シミュレーションなど、KONAMIの多彩なジャンルのゲームキャラクターが登場。「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」には、80ものタイトルが収録されている。

タイトル画面

収録タイトルリスト

「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」の特長

搭載ゲームモード

【ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition 紹介動画】

「ピクロスS」シリーズでおなじみの4つのピクロスモード「ピクロス」、「メガピクロス」、「カラーピクロス」、「クリップピクロス」と、大きなパズルで名シーンを再現した「エクストラ」を搭載。

ピクロスモード

カラーピクロスモード

クリップピクロスモード

「タイムアタック」

「タイムアタック」は、操作に反応してキャラクターがアクション。制限時間内にピクロスのクリアを目指すことができる。

タイムアタック」グラディウスIII」ステージ

タイムアタック「悪魔城ドラキュラ」(FC)ステージ

追加要素「サウンドプレイヤー」を搭載

KONAMIの名曲の数々を好きな環境で楽しめる。

メインメニュー画面

「サウンドプレイヤー」画面

Nintendo Switch 2で遊ぶ場合

Nintendo Switch 2ではJoy-Con 2のマウス機能を使ってプレイすることもできる。

オプション画面でマウス操作に変更

パズル画面 マウスカーソル操作

ピクロスの遊び方

「ピクロス」は、数字をヒントにイラストを完成させる「ピクチャークロスワードパズルゲーム」。シンプルで分かりやすいルールで、誰でも手軽に楽しめる。

(C)2026 Jupiter

(C)Konami Digital Entertainment

※ピクロスは任天堂の登録商標です。

