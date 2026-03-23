◆ 日本人トリオが開幕ローテーションに揃い踏み

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間31日（日本時間4月1日）のガーディアンズ戦で今季初先発することが決まった。現地22日、『ジ・アスレチック』のケイティ・ウー記者が報じている。

この日、現地メディアの取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、大谷が本拠地ドジャー・スタジアムで行われる開幕5戦目に登板予定であることを明言。大谷にとって開幕ローテーション入りは2023年以来、3年ぶりとなる。

大谷は昨季6月に右肘手術から投手復帰を果たし、14先発で1勝1敗、防御率2.87を記録。ポストシーズンでも投打二刀流の活躍でワールドシリーズ連覇に導き、3年連続4度目のシーズンMVPに輝いた。今月のWBCには打者専念で出場し、現地18日のオープン戦初登板では5回途中無失点と好投を見せた。

また、山本由伸は現地26日のダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務め、2年目の佐々木朗希も同30日のガーディアンズ戦で今季初戦を迎える。日本人トリオがドジャースの開幕ローテーションに揃い踏みとなるようだ。